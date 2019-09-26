Кулеба певен, що Меркель і Макрон з розумінням поставляться до заяв Зеленського

Віцепрем'єр-міністр з питань інтеграції з ЄС Дмитро Кулеба заявив, що для уникнення можливих непорозумінь з Німеччиною та Францією після публікації тексту розмови президентів України і США буде зроблене все необхідне, але він певен, що лідери країн поставляться до цього з розумінням.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це у четвер Кулеба сказав журналістам.

"Ми надзвичайно цінуємо підтримку Євросоюзу загалом, ми надзвичайно цінуємо підтримку Німеччини і Франції. Є питання, де наші позиції розбіжні, наприклад, питання повернення Росії до "групи семи" або питання "Північного потоку-2", але ми надзвичайно цінуємо їхню підтримку", - сказав Кулеба.

Він додав, що на робочому рівні буде зроблено "все, що має бути зроблено", аби уникнути можливих непорозумінь з цими країнами після публікації стенограми телефонної розмови президентів Зеленського і Трампа.

За його словами, Меркель та Макрон "не є новачками в дипломатії, і вони прекрасно розуміють контекст того, що відбувалося, і ту важливість, яку зараз має Україна і спроба розв'язати конфлікт, який почався через російську агресію, для загального стану справ Європи".

"Це не рівень якихось особистих образ, це рівень великої політики", - підкреслив віцепрем'єр.

Він зауважив, що є реальна дипломатія, коли люди розмовляють і говорять "іноді одне, іноді інше".

"Це робочий процес. Тут в силу внутрішньополітичної американської кризи цей процес вийшов назовні. От я б хотів, наприклад, почитати стенограми, як президент Макрон з президентом Путіним обговорює Україну, і потім ми б вирішували, хто на кого має ображатися і які кризи мають виникати", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

У розмові Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався. Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.

Пізніше Зеленський розповів, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.