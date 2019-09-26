Кулеба уверен, что Меркель и Макрон с пониманием отнесутся к заявлениям Зеленского

Вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что во избежание возможных недоразумений с Германией и Францией после публикации текста разговора президентов Украины и США будет сделано все необходимое, но он уверен, что лидеры стран отнесутся к этому с пониманием.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг Кулеба сказал журналистам.

"Мы чрезвычайно ценим поддержку Европейского Союза в целом, мы очень ценим поддержку Германии и Франции. Есть вопросы, по которым наши позиции расходятся, например, вопрос возвращения России в "группу семи" или вопрос "Северного потока-2", но мы очень ценим их поддержку", - сказал Кулеба.

Он добавил, что на рабочем уровне будет сделано "все, что должно быть сделано", чтобы избежать возможных недоразумений с этими странами после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Зеленского и Трампа.

По его словам, Меркель и Макрон "не новички в дипломатии, и они прекрасно понимают контекст происходящего, и ту важность, которую сейчас имеет Украина и попытка разрешить конфликт, который начался из-за российской агрессии, для общего состояния дел Европы".

"Это не уровень каких-то личных обид, это уровень большой политики", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что есть реальная дипломатия, когда люди разговаривают и говорят "иногда одно, иногда другое".

"Это рабочий процесс. Здесь в силу внутриполитического американского кризиса этот процесс вышел наружу. Вот я бы хотел, например, почитать стенограммы, как президент Макрон с президентом Путиным обсуждает Украину, и потом мы бы решали, кто на кого должен обижаться и какие кризисы должны возникать", - резюмировал Кулеба.

Напомним, накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

Позже Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.