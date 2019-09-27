Уряд Джонсона програв перше ж голосування після відновлення роботи парламенту

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон програв перше ж голосування в парламенті після повернення депутатів до роботи у зв'язку з рішенням Верховного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Депутати проголосували в четвер проти прохання уряду зробити наступного тижня триденну перерву в роботі парламенту через проведення щорічної конференції Консервативної партії.

Урядову пропозицію в підтримку короткої парламентської перерви відхилили 306 голосами проти 289.

Зазвичай перерви в засіданнях легко ухвалювалися і голосування вважалися формальністю, але опозиційні партії об'єдналися, щоб заблокувати триденну перерву на знак протесту проти п'ятитижневого призупинення роботи парламенту, ініційованого урядом на початку вересня.

У вівторок це рішення було визнано незаконним у Верховному суді і депутати повернулися до роботи.

Це вже сьома поразка Джонсона в парламенті. Голосування не означає, що конференція консерваторів не відбудеться, але тепер депутати цієї партії зіткнуться з труднощами при поїздках туди і назад з місця проведення в Манчестері, назад у Вестмінстер, якщо вони будуть зобов'язані брати участь в голосуванні.

Нагадаємо, парламент був призупинений за порадою Джонсона і схваленням королеви Єлизавети з 10 вересня по 14 жовтня. 31 жовтня Британія має вийти з ЄС.

4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати двічі відхилили цю ініціативу.

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