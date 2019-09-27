Берлін не змінить ставлення до Києва попри критику у розмові Зеленського і Трампа

У канцлера ФРН не коментують висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлерку Ангелу Меркель, але говорять, що ставлення Берліна до Києва не буде змінено.

Про це йшлося на брифінгу в п’ятницю в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов", - заявив речник німецького уряду Меркель Штеффен Зайберт.

Водночас він констатував, що Німеччина останнім часом зробила чималий внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення нею реформ.

Представник МЗС ФРН Райнар Бреуль у свою чергу уточнив, що участь Німеччини у справах України є дуже великою. За даними ОЕСР (Організації економічного співробітництва), ФРН є третім найбільшим партнером у плані надання допомоги Україні після США та ЄС, у який ФРН також робить внески. До того ж Берлін дуже сильно ангажований політично в питанні розв’язання конфлікту, в тому числі в "нормандському форматі", та відіграє велику роль у Мінському процесі, сказав він.

"І ми будемо продовжувати брати активну участь", - запевнив дипломат.

Що стосується американської сторони, то, якщо їй бракує інформації, Берлін готовий надати всі необхідні цифри, додав він.

Нагадаємо, віцепрем'єр з питань інтеграції з ЄС Дмитро Кулеба заявив, що для уникнення можливих непорозумінь з Німеччиною та Францією після публікації тексту розмови президентів України і США буде зроблене все необхідне, але він певен, що лідери країн поставляться до цього з розумінням.

Цього тижня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

У розмові Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався. Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.

Пізніше Зеленський розповів, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась у складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.