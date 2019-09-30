Син африканського диктатора відкупився від Швейцарії колекцією суперкарів за $27 млн

У Швейцарії з аукціону продали колекцію спортивних автомобілів віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї Теодоріна Нгеми Обіанга, конфіскованих швейцарською владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Автомобілі були конфісковані в рамках розслідування щодо Обіанга. Він є сином Теодоро Нгеми Обіянга, який править Екваторіальною Гвінеєю протягом 40 років.

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У 2016 році швейцарська прокуратура порушила стосовно Обіанга-молодшого справу за звинуваченням у відмиванні грошей і нецільовій розтраті державних коштів.

У лютому 2019 року прокуратура оголосила, що припиняє розслідування в рамках домовленості про продаж його автомобілів для фінансування соціальних програм у його країні.

У неділю з аукціону продали 25 машин, серед яких Lamborghini, Ferrari, Bentley та Rolls Royce, на суму близько $27 млн.

Перлиною аукціону став Lamborghini Veneno Roadster 2014 року, який був проданий за $8,3 млн анонімному покупцеві. Таких машин було випущено всього дев'ять штук.

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За угодою з прокуратурою Швейцарії, близько $23 мільйонів надійде на соціальні проєкти в Екваторіальній Гвінеї.

Швейцарське законодавство передбачає, що звинувачення у фінансових махінаціях у певних випадках можна зняти, якщо підозрюваний запропонує відповідну компенсацію, яка піде на реалізацію соціальних програм.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року французький суд засудив Обіанга до трьох років умовного ув’язнення, визнавши його винним у розтраті награбованих у своїй державі коштів.

Активи Обіанга у Франції були конфісковані, в тому числі особняк в Парижі вартістю 25 млн євро. Крім того, йому присудили відтермінований штраф у розмірі 20 млн євро.