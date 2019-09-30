Сын африканского диктатора откупился от Швейцарии коллекцией суперкаров за $27 млн

В Швейцарии с аукциона продали коллекцию спортивных автомобилей вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга, конфискованных швейцарскими властями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Автомобили были конфискованы в рамках расследования против Обианга. Он является сыном Теодоро Нгемы Обиянга, который правит Экваториальной Гвинеей в течение 40 лет.

В 2016 году швейцарская прокуратура возбудила в отношении Обианга-младшего дело по обвинению в отмывании денег и нецелевой растрате государственных средств.

В феврале 2019 прокуратура объявила, что прекращает расследование в рамках договоренности о продаже его автомобилей для финансирования социальных программ в его стране.

В воскресенье с аукциона продали 25 машин, среди которых Lamborghini, Ferrari, Bentley и Rolls Royce, на сумму около $27 млн.

Жемчужиной аукциона стал Lamborghini Veneno Roadster 2014 года, который был продан за $8,3 млн анонимному покупателю. Таких машин было выпущено всего девять штук.

По соглашению с прокуратурой Швейцарии, около $23 миллионов поступит на социальные проекты в Экваториальной Гвинее.

Швейцарское законодательство предусматривает, что обвинения в финансовых махинациях в определенных случаях можно снять, если подозреваемый предложит соответствующую компенсацию, которая пойдет на реализацию социальных программ.

Напомним, в октябре 2017 французский суд приговорил Обианга к трем годам условного заключения, признав его виновным в растрате награбленных в своем государстве средств.

Активы Обианга во Франции были конфискованы, в том числе особняк в Париже стоимостью 25 млн евро. Кроме того, ему присудили отсроченный штраф в размере 20 млн евро.