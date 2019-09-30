Кремль: телефонні розмови Трампа і Путіна можуть бути розкриті лише за згодою РФ

Кремль заявив у понеділок, що Вашингтону знадобиться російська згода на публікацію стенограм телефонних бесід між президентом США Дональдом Трампом та його російським колегою Владіміром Путіним.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голова комітету з розвідки Палати представників США заявив в неділю, що Конгрес має намір отримати доступ до телефонних розмов Трампа з Путіним та іншими світовими лідерами, посилаючись на занепокоєння, що американський лідер міг поставити під загрозу національну безпеку.

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На запитання про ці коментарі речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав журналістам, що Росія буде готова обговорити цю тему з Вашингтоном, якщо той надішле Москві сигнал, але зазначив, що такі розкриття не є нормальною дипломатичною практикою.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним. Помічники Трампа вважали, що з огляду на зміст розмов вони не мають стати публічними.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.