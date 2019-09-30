Кремль: телефонные разговоры Трампа и Путина могут быть раскрыты только при согласии РФ
Кремль заявил в понедельник, что Вашингтону понадобится российское согласие на публикацию стенограмм телефонных бесед между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей США заявил в воскресенье, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам Трампа с Путиным и другими мировыми лидерами, ссылаясь на беспокойство, что американский лидер мог поставить под угрозу национальную безопасность.
На вопрос об этих комментариях глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия будет готова обсудить эту тему с Вашингтоном, если тот направит Москве сигнал, но отметил, что такие раскрытия не являются нормальной дипломатической практикой.
Как ранее сообщали СМИ, Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным. Помощники Трампа считали, что учитывая содержание разговоров они не должны стать публичными.
Напомним, Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.