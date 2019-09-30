Путин и Макрон поговорили в Париже

Президент России Владимир Путин 30 сентября коротко поговорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на выходе из церкви Сен-Сюльпис, в которой завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Путин в течение около двух минут пообщался с Макроном, после чего прошел к своему автомобилю.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил беседу Путина с Макроном, отметив, что она имела короткий характер.

"Буквально перекинулся парой слов с Эммануэлем Макроном, уже выходя из церкви", - сказал Песков.

Песков рассказал, что Путин безотлагательно вылетает в Москву, где у него вечером запланирован ряд внутренних мероприятий.

Напомним, после последней встречи президентов во Франции Макрон сделал большой акцент на России во время своей ежегодной речи перед французскими дипломатами 27 августа, заявив послам, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России.

Президенты на встрече договорились дать толчок урегулированию российско-украинского конфликта.