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8 німців судять за плани збройного повстання

Понеділок, 30 вересня 2019, 17:08

Восьмеро підозрюваних ультраправих екстремістів постали перед судом у Німеччині за звинуваченнями у створенні терористичної організації та плануванні збройного повстання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Чоловіки віком від 21 до 32 років, які з'явилися в понеділок перед земельним судом Дрездена, утворили групу, яка називала себе "Революція Хемніц".

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Прокурори заявляють, що обвинувачені - ідентифіковані як провідні учасники неонацистського руху Хемніца, скінхеди та хулігани - прагнули заволодіти вогнепальною зброєю та повалити демократичний лад Німеччини.

Влада стверджує, що обвинувачені планували здійснити напад 3 жовтня 2018 року, але були заарештовані двома днями раніше.

Як відомо, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) зафіксувало в 2018 році істотне зростання кількості насильницьких злочинів, скоєних правими екстремістами.

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