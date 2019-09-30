8 немцев судят за планы вооруженного восстания

Восемь подозреваемых ультраправых экстремистов предстали перед судом в Германии по обвинению в создании террористической организации и планировании вооруженного восстания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Мужчины в возрасте от 21 до 32 лет, которые появились в понедельник перед земельным судом Дрездена, образовали группу, которая называла себя "Революция Хемниц".

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Прокуроры заявляют, что обвиняемые - идентифицированные как ведущие участники неонацистского движения Хемница, скинхеды и хулиганы - стремились завладеть огнестрельным оружием и свергнуть демократический строй Германии.

Власти утверждают, что обвиняемые планировали совершить нападение 3 октября 2018 года, но были арестованы двумя днями ранее.

Как известно, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) зафиксировало в 2018 году существенный рост количества насильственных преступлений, совершенных правыми экстремистами.