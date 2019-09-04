Brexit: правительство Джонсона проиграло ключевое голосования в парламенте

Парламент Великобритании сделал первый шаг к тому, чтобы заблокировать планы премьер-министра Бориса Джонсона вывести страны из ЕС 31 октября без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Палата общин в ночь на среду проголосовала за решение взять под контроль повестку дня, что означает, что они смогут поставить на голосование законопроект, требующий от правительства добиваться новой отсрочки выхода Великобритании.

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Обычно, повестку дня формирует правительство. Но вчера 328 депутатов проголосовали за изменение процедуры, против высказался 301 депутат. Против планов правительства проголосовали не только оппозиционные партии, но и 21 депутат от правящей Консервативной партии.

В среду депутаты планируют внести на рассмотрение межпартийный законопроект, который заставит премьер-министра просить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января, если парламентарии не одобрят новое соглашение или проголосуют за выход без соглашения до 19 октября.

После голосования премьер-министр Борис Джонсон сказал, что выдвинет предложение о досрочных всеобщих выборах. Правительство намерено назначить выборы на 15 октября, однако, для этого также нужно согласие парламента, причем необходимо две трети голосов.

Напомним, Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.