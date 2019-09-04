Третина британців підтримують дострокові вибори перед Brexit - опитування

Проведення дострокових парламентських виборів перед виходом Великої Британії з ЄС підтримують лише третина британців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування YouGov, опублікованого виданням The Times.

За даними опитування, 35% жителів Британії висловилися за проведення в країні дострокових виборів, проти такої ініціативи виступили 46% опитаних. Ще 19% респондентів не змогли відповісти на питання.

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В ході опитування також запитували, за яку партію проголосували б британці в разі дострокових виборів. Близько 35% респондентів готові підтримати консерваторів, 25% віддали б свої голоси за лейбористів.

На підтримку ліберал-демократів висловилися 16% опитаних. Євроскептична партія Brexit і "Зелені" отримали б 13% і 8% голосів, відповідно.

Нагадаємо, уряд Бориса Джонсона втратив робочу більшість у Палаті громад, а потім програв важливе голосування щодо Brexit.

Сьогодні парламент Британії розгляне законопроєкт, що передбачає можливість перенесення дати виходу країни з ЄС.

Якщо депутати його схвалять, Джонсон пообіцяв винести на голосування пропозицію про проведення дострокових виборів, які можуть пройти 14 або 15 жовтня.