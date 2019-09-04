Третина британців підтримують дострокові вибори перед Brexit - опитування
Проведення дострокових парламентських виборів перед виходом Великої Британії з ЄС підтримують лише третина британців.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування YouGov, опублікованого виданням The Times.
За даними опитування, 35% жителів Британії висловилися за проведення в країні дострокових виборів, проти такої ініціативи виступили 46% опитаних. Ще 19% респондентів не змогли відповісти на питання.
В ході опитування також запитували, за яку партію проголосували б британці в разі дострокових виборів. Близько 35% респондентів готові підтримати консерваторів, 25% віддали б свої голоси за лейбористів.
На підтримку ліберал-демократів висловилися 16% опитаних. Євроскептична партія Brexit і "Зелені" отримали б 13% і 8% голосів, відповідно.
Нагадаємо, уряд Бориса Джонсона втратив робочу більшість у Палаті громад, а потім програв важливе голосування щодо Brexit.
Сьогодні парламент Британії розгляне законопроєкт, що передбачає можливість перенесення дати виходу країни з ЄС.
Якщо депутати його схвалять, Джонсон пообіцяв винести на голосування пропозицію про проведення дострокових виборів, які можуть пройти 14 або 15 жовтня.