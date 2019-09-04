Треть британцев поддерживают досрочные выборы перед Brexit – опрос

Проведение досрочных парламентских выборов перед выходом Великобритании из ЕС поддерживают лишь треть британцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованного изданием The Times.

По данным опроса, 35% жителей Великобритании высказались за проведение в стране досрочных выборов, против такой инициативы выступили 46% опрошенных. Еще 19% респондентов затруднились ответить на вопрос.

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В ходе опроса также спрашивали, за какую партию проголосовали бы британцы в случае досрочных выборов. Около 35% респондентов готовы поддержать консерваторов, 25% отдали бы свои голоса за лейбористов.

В поддержку либерал-демократов высказались 16% опрошенных. Евроскептическая партия Brexit и "Зеленые" получили бы 13% и 8% голосов соответственно.

Напомним, правительство Бориса Джонсона утратил рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.

Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.

Если депутаты его одобрят, Джонсон пообещал вынести на голосование предложение о проведении досрочных выборов, которые могут пройти 14 или 15 октября.