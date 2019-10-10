Могеріні: ЄС інвестував в Україну більше, ніж в будь-яку іншу країну світу

Починаючи з 2014 року ЄС інвестував Україну більше ніж в будь-яку іншу країну світу.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на слуханнях у Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Після 2014 року ми зібрали для України найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу – на суму понад 15 мільярдів євро. Ми інвестували в Україну більше, ніж в будь-яку іншу країну світу" - сказала вона.

Очільниця європейської дипломатії наголосила, що жоден інший партнер не інвестував в Україну стільки, скільки і ЄС.

Могеріні також зазначила, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС є найамбітнішою угодою, яку Європейський Союз коли-небудь розробляв з будь-яким партнером.

"Вона вже забезпечила вражаюче зростання, наприклад, в нашій торгівлі майже на 50 відсотків" - сказала вона.

"Я завжди вважала, що краще, що ми можемо зробити для народу України, - це бути поруч з ним, супроводжувати цей пошук змін, цей пошук реформ і цю роботу… І я вірю, що народ України розуміє, цінує і дуже добре знає, наскільки ми зблизилися за ці роки", - додала вона.

Нагадаємо, в оприлюдненому тексті скандальної телефонної розмови Трампа і Зеленського президент США критикував ЄС і Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався.

Пізніше Зеленський пояснив, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.