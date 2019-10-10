Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем в любую другую страну мира

Начиная с 2014 года ЕС инвестировал в Украину больше чем в любую другую страну мира.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на слушаниях в Европарламенте, сообщает "Европейская правда".

"После 2014 года мы собрали для Украины наибольший пакет поддержки в истории Европейского Союза – на сумму свыше 15 миллиардов евро. Мы инвестировали в Украину более, чем в любую другую страну мира", - сказала она.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что ни один другой партнер не инвестировал в Украину столько, сколько и ЕС.

Могерини также отметила, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является самым амбициозным соглашением, которое Европейский Союз когда-либо разрабатывал с любым партнером.

"Оно уже обеспечило впечатляющий рост, например, в нашей торговле почти на 50 процентов", - сказала она.

"Я всегда считала, что лучшее, что мы можем сделать для народа Украины, - это быть рядом с ним, сопровождать этот поиск изменений, этот поиск реформ и эту работу... И я верю, что народ Украины понимает, ценит и очень хорошо знает, насколько мы сблизились за эти годы", - добавила она.

Напомним, в обнародованном тексте скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США критиковал ЕС и Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался.

Позже Зеленский объяснил, что телефонный разговор с президентом США, в который он критиковал ЕС, состоялась в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.