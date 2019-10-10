Парламент Румынии объявил недоверие правительству

Социал-демократическое правительство Румынии было отстранено сегодня в результате вотума недоверия со стороны парламента, где правоцентристская оппозиция сумела получить поддержку большинства депутатов.

За это решение проголосовали 238 депутатов, что превышает необходимое большинство в 233 голоса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Голосование за предложение под названием "Чтобы восстановить Румынию, правительство Дэнчилэ необходимо срочно уволить!" произошло за несколько дней до официального начала кампании президентских выборов в ноябре. В 2020 году в стране также пройдут местные и общие выборы.

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Правительство уходит в отставку, но все еще действует как временное, пока президент Клаус Йоханнис не созовет консультации с парламентскими партиями и не назначит другого премьер-министра для формирования нового кабинета.

Если новый кабинет министров получит 233 голоса в парламенте, он может обеспечить управление до парламентских выборов. Если же парламент отклоняет кабинеты дважды подряд, то инициируются досрочные выборы.

Теперь Бухарест также должен подтвердить своего кандидата в еврокомиссары - на днях правительство Румынии предложило сразу две кандидатуры в новую Европейскую комиссию вместо Рованы Плумб, которую утвердили в Европарламенте.