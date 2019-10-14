Правительство Сирии разворачивает войска на границе, чтобы остановить Турцию

Сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы тот отправил свои войска на север Сирии, чтобы остановить наступление Турции на курдов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это произошло после того, как Вашингтон в воскресенье объявил, что быстро выведет из севера Сирии остаток своих военных - около 1000 военнослужащих, которые там оставались.

Решение Соединенных Штатов стало "ударом в спину" для курдов, тысячи которых погибли, когда боролись с террористами ИГИЛ с 2014 года в партнерстве с Вашингтоном.

Читайте также Россияне бомбили гражданские больницы в Сирии - СМИ

В понедельник сирийские государственные СМИ сообщили, что войска Башара Асада вошли в Тель-Тамер, город на стратегически важном шоссе М4, которое проходит с востока на запад вдоль границы с Турцией.

Высокопоставленный курдский чиновник заявил, что за "предыдущим военным" соглашением с Дамаском, сирийские правительственные войска должны войти в приграничные районы от города Манбиж на западе до города Дерик, в 400 километрах к юго-западу.

По словам курдов, соглашение ограничивается размещением армии вдоль границы, и обе стороны обсудят политические вопросы позже. Курды создали автономную администрацию на подконтрольной им территории, в то время как Асад стремится распространить свою власть на всей территории Сирии.

Развертывание армии правительства Сирии поможет сирийским курдам противостоять наступлению Турции.

Читайте также Германия приостанавливает экспорт вооружений в Турцию из-за наступления в Сирии

В то время, как войска США уходят с линии огня, возвращение сирийских солдат на границу с Турцией открывает возможность более широкого конфликта, если сирийская армия вступит в прямую конфронтацию с турецкими войсками, пишет агентство.

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена ​​на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим.

Наступление Турции и вывод войск США вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.