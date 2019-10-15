США сдали России сирийский город Манбидж, куда зашла армия Асада - Newsweek

Американские военные помогали российским вооруженным силам закрепиться в сирийском городе Манбидж, оставляя город на фоне наступления Турции в северной Сирии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsweek.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил изданию, что военные США, "которые давно находятся в этом районе, помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее опасном районе".

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"По сути, это передача... Однако все выполняется быстро и не включает обходы и прочее. Все сводится к тому, чтобы вывезти как можно больше наших вещей, уничтожая при этом любое чувствительное оборудование, которое не может быть вывезено", - сказал представитель Пентагона .

По сообщению издания, в понедельник американские военные начали поспешный выход из города Манбидж.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что американские военные покинули свои базы в районах населенных пунктов Дадат и Умм-Миал, расположенных вблизи Манбиджа, и направились в сторону границы Сирии с Ираком, сообщает агентство "Интерфакс".

Позже международная коалиция, возглавляемая США, подтвердила факт вывода своих сил из города.

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В то же время в город вошла армия правительства Сирии, поддерживаемая Россией. На днях сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы оно прислало свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции.

Турция проводит на севере Сирии военную операцию "Источник мира" против курдских отрядов YPG, которых считает террористами.

Действия Анкары вызвали жесткую критику Запада, опасается, что новое обострение войны в Сирии может восстановить активность "Исламского государства" и укрепить роль России в регионе.