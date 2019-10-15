Глава МЗС Угорщини підтримав вторгнення Туреччини в Сирію

Міністр закордонних справ Угорщини у вівторок заявив, що його країна підтримує план Туреччини щодо переміщення біженців до Сирії всупереч офіційній протидії ЄС військовому вторгненню Анкари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час візиту в Азербайджан Петер Сійярто сказав, що у контексті дій Туреччини в Сирії Будапешт турбує лише одне: національний інтерес Угорщини, який полягає у припиненні міграції.

"Якщо питання для нас, угорців, буде поставлено так: що б ми хотіли – щоб Туреччина переселила мігрантів у Сирію, чи щоб відкрила двері в напрямку Європи? Тоді наша відповідь зрозуміла", - сказав Сійярто, додавши, що Туреччина повинна переселити мігрантів у Сирію.

Міністр додав, що Угорщина з радістю буде працювати з Туреччиною, якщо та створить безпечну зону в Сирії, куди зможе переселити сирійських біженців.

Офіційна позиція ЄС полягає в тому, що Туреччина повинна негайно припинити свою військову операцію на півночі Сирії.

У понеділок прем'єр Угорщини Віктор Орбан провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Турецький лідер "висловив подяку за те, що Угорщина підтримує Туреччину на міжнародній арені", - заявив представник Орбана після зустрічі.

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Турецький лідер планує відвідати Будапешт 7 листопада.

Туреччина проводить на півночі Сирії військову операцію проти курдів, щоб створити на "звільненій території" так звану безпечну зону і переселити туди 3,5 млн сирійських біженців, які сьогодні перебувають на турецькій території.