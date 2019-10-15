Глава МИД Венгрии поддержал вторжение Турции в Сирию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что его страна поддерживает план Турции по перемещению беженцев в Сирию вопреки официальному противодействию ЕС военному вторжению Анкары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время визита в Азербайджан Сийярто сказал, что в контексте действий Турции в Сирии Будапешт беспокоит только одно: национальные интересы Венгрии, которые заключаются в прекращении миграции.

"Если вопрос для нас, венгров, будет поставлен так: что бы мы хотели - чтобы Турция переселили мигрантов в Сирию или чтобы открыла двери в направлении Европы? Тогда наш ответ ясен", - сказал Сийярто, добавив, что Турция должна переселить мигрантов в Сирию.

Министр добавил, что Венгрия с радостью будет работать с Турцией, если та создаст безопасную зону в Сирии, куда сможет переселить сирийских беженцев.

Официальная позиция ЕС заключается в том, что Турция должна немедленно прекратить свою военную операцию на севере Сирии.

В понедельник премьер Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер "выразил благодарность за то, что Венгрия поддерживает Турцию на международной арене", - заявил представитель Орбана после встречи.

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Турецкий лидер планирует посетить Будапешт 7 ноября.

Турция проводит на севере Сирии военную операцию против курдов, чтобы создать на "освобожденной территории" так называемую безопасную зону и переселить туда 3,5 млн сирийских беженцев, которые сегодня находятся на турецкой территории.