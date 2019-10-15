Экс-лидеру Каталонии закрыли доступ в Европарламент

Бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону запретили доступ в любые здания Европейского парламента после того, как в понедельник испанский судья выдал новый европейский ордер на его арест.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству EFE от своих парламентских источников.

Источники заявили, что решение является частью "сотрудничества между государствами-членами и европейскими институтами".

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Парламент сделал то же самое в октябре 2017 года, когда Испания впервые выдала ордер на арест Пучдемона.

Напомним, в понедельник утром Верховный суд Испании приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов к тюремному заключению сроком от 9 до 13 лет за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

После этого судья Верховного суда Пабло Льярена распорядился выдать новый европейский ордер на арест Пучдемона.

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В ордере говорится, что Пучдемона подозревают в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств в связи с проведением референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году, чтобы избежать обвинений, связанных с референдумом. Сейчас он живет в Бельгии.