Сотні мандрівників не змогли вилетіти з аеропорту Барселони у вівторок

У вівторок сотні пасажирів застрягли в аеропорту Барселони Ель-Прат, у якому через протести прихильників незалежності Каталонії було скасовано 45 рейсів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це повідомили в адміністрації аеропорту.

Рейси у вівторок були скасовані на додаток до сотні інших, які не відбулися у понеділок через протести.

Аеропорт Барселони, другий за величиною в Іспанії, став центром протестів у понеділок. Тисячі людей зібралися там після того, як Верховний суд Іспанії посадив до в'язниці дев'ять каталонських лідерів сепаратистів.

Між поліцією і натовпом спалахнули сутички, правоохоронці застосували кийки і гумові кулі, щоб стримати протестувальників.

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Жорді Муньос, представник іспанського оператора аеропорту Aena, заявив агентству, що в середу не планувалося затримок або скасувань рейсів, а вівторок був в основному спокійним.

"Сьогодні 45 скасованих рейсів фактично є наслідком вчорашніх скасувань", - сказав він.

Він додав, що більшість протестуючих в понеділок не змогли дістатися до термінала, і що інфраструктурні збитки були незначні.