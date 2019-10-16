Чехія: лідер правих заявив про імпорт небезпечного м'яса з України, уряд спростовує

Лідер чеської ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура заявив у своєму Facebook про імпорт Чехією небезпечного м’яса з України. За його словами, ЄС підтримує цей імпорт, і Чехія не має можливості контролювати його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Seznam Zprávy.

Окамура каже, що цю інформацію йому нібито підтвердив міністр сільського господарства Мирослав Томан (CSSD).

Проте Міністерство сільського господарства рішуче відхилило заяву політика. "Міністр Томан не казав пану Окамурі, що ЄС наполягає на імпорті небезпечного м’яса з України. Він просто хотів познайомити пана Окамуру з торговими потоками у межах деяких товарних груп, зокрема на прикладі м'яса птиці", - сказав речник відомства.

Про те, що це нісенітниця, заявила також майбутня віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова, яка до цього часу відповідала за захист споживачів в ЄК. У будь-якому разі Європейський Союз не сприяє ввезенню шкідливого м’яса. "Я знаю принципи захисту споживачів у сфері можливих небезпек для здоров'я, і тут я б дійсно припустила, що це неправда", - відповіла вона.

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У своїй заяві Окамура зазначив, що в Україні не заборонене використання анаболічних стероїдів та гормону росту для як допінгу для курчат з метою їхнього швидшого росту. Застосування цих гормональних препаратів негативно впливає на споживачів такого м’яса.

Однак Державна ветеринарна адміністрація Чехії не погоджується із заявою про застосування цих речовин в Україні.

"Україна офіційно гармонізувала законодавство з ЄС, тому гормони та превентивні антибіотики там заборонені. Крім того, кожне відправлення проходить ветеринарний прикордонний огляд, який передбачає документацію, ідентифікацію та фізичний огляд", - заявив речник.

У своїй заяві ветеринарне управління підкреслює, що протягом останніх 3 років не зафіксувало жодного зразка продукції з птиці з України, яка не відповідала необхідним стандартам.

Що стосується збільшення імпорту, Чеська Республіка створила систему звітування за 24 години наперед. Це означає, що імпортер зобов'язаний повідомити про прибуття вантажу. Тому ветеринари можуть це перевірити.