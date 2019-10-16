Чехия: лидер правых заявил об импорте опасного мяса из Украины, правительство опровергает

Лидер чешской ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура заявил в своем Facebook об импорте Чехией опасного мяса из Украины. По его словам, ЕС поддерживает этот импорт, и Чехия не имеет возможности контролировать его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Zprávy.

Окамура говорит, что эту информацию ему якобы подтвердил министр сельского хозяйства Мирослав Томан (CSSD).

Однако Министерство сельского хозяйства решительно опровергло заявление политика. "Министр Томан не сказал господину Окамуре, что ЕС настаивает на импорте опасного мяса из Украины. Он хотел ознакомить господина Окамуру с торговыми потоками в рамках некоторых товарных групп, в частности на примере мяса птицы", - сказал представитель ведомства.

О том, что это ерунда, заявила также будущая вице-президентка Европейской комиссии Вера Юрова, которая до сих пор отвечала за защиту потребителей в ЕК. В любом случае Европейский Союз не способствует ввозу вредного мяса. "Я знаю принципы защиты потребителей в сфере возможных опасностей для здоровья, и здесь я бы действительно предположила, что это неправда", - ответила она.

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В своем заявлении Окамура отметил, что в Украине не запрещено использование анаболических стероидов и гормона роста как допинга для цыплят с целью их быстрого роста. Применение этих гормональных препаратов негативно влияет на потребителей такого мяса.

Однако Государственная ветеринарная администрация Чехии не согласна с заявлением о применении этих веществ в Украине.

"Украина официально гармонизировала законодательство с ЕС, поэтому гормоны и превентивные антибиотики там запрещены. Кроме того, каждая отправка проходит ветеринарный пограничный осмотр, который предусматривает документацию, идентификацию и физический осмотр", - заявил пресс-секретарь.

В своем заявлении ветеринарное управление подчеркивает, что в течение последних трех лет не зафиксировало ни одного образца продукции из птицы из Украины, которая бы не соответствовала стандартам.

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Что касается увеличения импорта, то Чешская Республика создала систему отчетности за 24 часа. Это означает, что импортер обязан сообщить о прибытии груза. Поэтому ветеринары могут это проверить.