Меркель і Макрон заявили про позитивні сигнали щодо Brexit-угоди

Лідери Німеччини і Франції у середу ввечері висловили позитивні сподівання щодо можливості укладення угоди про вихід Великої Британії з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Еммануель Макрон і Ангела Меркель заявили на пресконференції після спільного засідання урядів обох держав.

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Макрон заявив, що угода з Британією про її вихід з ЄС доопрацьовується на завершальній стадії і потенційно може бути узгоджена на саміті Європейської Ради у четвер.

"Я хочу вірити, що угода на завершальному етапі, і що ми зможемо її затвердити завтра", - сказав Макрон.

Ангела Меркель підкреслила, що зараз вона трохи більш оптимістична, враховуючи новини, які вона чула від переговорників щодо Brexit в останні дні. "Новини, які ми чуємо з Брюсселя, могли б бути гіршими", - сказала вона.

"Я трохи більше вірю у можливість досягнення угоди щодо виходу на основі того, що я почула останніми днями", - підкреслила Меркель, зазначивши, що чекає на оприлюднення результатів переговорів головного перемовника ЄС із Лондоном.

Очікується, що в середу ввечері Мішель Барньє, головний переговорник ЄС щодо Brexit, проінформує послів ЄС в Брюсселі про хід переговорів з Лондоном.

Як відомо, сьогодні останній день переговорів для представників ЄС і Великої Британії щодо угоди про Brexit перед самітом лідерів ЄС.

Британія вже представила проєкт тексту політичної декларації – одну з двох частини угоди про Brexit з Європейським Союзом.