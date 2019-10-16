Меркель и Макрон заявили о положительных сигналах относительно Brexit-соглашения

Лидеры Германии и Франции в среду вечером выразили положительные ожидания относительно возможности заключения соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом Эммануэль Макрон и Ангела Меркель заявили на пресс-конференции после совместного заседания правительств обоих государств.

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Макрон заявил, что соглашение с Британией о ее выходе из ЕС дорабатывается на завершающей стадии и потенциально может быть согласовано на саммите Европейского Совета в четверг.

"Я хочу верить, что соглашение на завершающем этапе, и мы сможем его утвердить завтра", - сказал Макрон.

Ангела Меркель подчеркнула, что сейчас она немного более оптимистична, учитывая новости, которые она слышала от переговорщиков по Brexit в последние дни. "Новости, которые мы слышим из Брюсселя, могли бы быть хуже", - сказала она.

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"Я немного больше верю в возможность достижения соглашения по выходу на основе того, что я услышала в последние дни", - подчеркнула Меркель, отметив, что ждет обнародования результатов переговоров главного переговорщика ЕС с Лондоном.

Ожидается, что в среду вечером Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС по Brexit, проинформирует послов ЕС в Брюсселе о ходе переговоров с Лондоном.

Как известно, сегодня последний день переговоров для представителей ЕС и Великобритании по соглашению о Brexit перед саммитом лидеров ЕС.

Великобритания уже представила проект текста политической декларации - одну из двух части соглашения о Brexit с Европейским Союзом.