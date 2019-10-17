У Конгресі заслухають ключового свідка у справі тиску Трампа на Зеленського

Посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд 17 жовтня свідчитиме перед комітетами Конгресу, які проводять розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Сондленд - останній свідок, який розмовлятиме із законодавцями про свої відомості щодо зусиль президента Трампа, націлені на те, щоб схилити Україну до розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

За звинуваченнями, президент затримав сотні мільйонів доларів військової допомоги Україні в рамках цих зусиль.

Сондленд має намір сказати Конгресу, що він не мав незалежної інформації про те, чому допомога була призупинена, розповіла людина, знайома з підготовкою його свідчень.

Свідчення Сондленда можуть бути ключовими в цьому процесі розслідування.

Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США в Україні Куртом Волкером давав поради президентy України Володимирy Зеленському, що робити з вимогами американського президента.

Посол в ЄС обмінявся серією текстових повідомлень з Вільямом Тейлором, повіреним у справах США в українській столиці, які стали центральними у питанні, чи використав Трамп затримку допомоги як важіль для заохочення Зеленського розслідувати діяльність Байдена та його сина Хантера, який був членом правління української газової компанії.

"Я вважаю, що божевільно затримувати допомогу в сфері безпеки за допомогу в політичній кампанії", - сказав Тейлор у повідомленні Сондленду.

"Президент висловився чітко, що не буде ніяких quid pro quo", - відповів Сондленд текстом після розмови з Трампом. Quid pro quo - латинський термін, що означає "послуга за послугу".

Сондленд мав свідчити перед комітетами Палати представників минулого тижня, але Державний департамент не дозволив йому з'явитися.

Комітети в свою чергу виписали повістку, а адвокати Сондленда сказали, що він свідчитиме.

За даними джерел, у своїх свідченнях Сондленд має намір сказати, що він не знав про те, що розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював Байден-молодший, означає розслідування проти Байденів.

Посол також хоче переконати конгресменів у тому, що він гадав, що розслідування нібито втручання України у вибори в США 2016 року (якого також вимагав Трамп) стосується злому комп'ютерних серверів Демократичного національного комітету.

Спростована теорія змови стверджує, що американська фірма з питань кібербезпеки сфабрикувала звіт, в якому звинувачує Росію, і що сервери були перенесені в Україну. Американська розвідувальна спільнота зробила висновок, що Росія зламала сервери в рамках кампанії на підтримку Трампа в 2016 році, це було підтверджено у звіті двопартійного комітету з розвідки Сенату минулого тижня.

З повідомлень видно, що Сондленд знав, що Зеленського просять погодитися на розслідування як умову на зустріч у Білому домі з Трампом. Зеленський заявив, що не відчував тиску з цього питання.