В Конгрессе заслушают ключевого свидетеля по делу о давлении Трампа на Зеленского

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд 17 октября будет свидетельствовать перед комитетами Конгресса, которые проводят расследование импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сондленд - последний свидетель, который будет говорить с законодателями о своих сведениях об усилиях президента Трампа, нацеленных на то, чтобы склонить Украину к расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Согласно обвинению, президент задержал сотни миллионов долларов военной помощи Украине в рамках этих усилий.

Сондленд намерен сказать Конгрессу, что он не располагал независимой информацией о том, почему помощь была приостановлена, рассказал человек, знакомый с подготовкой его показаний.

Свидетельство Сондленда могут быть ключевыми в этом процессе расследования.

Согласно жалобе информатора, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером давал советы президентy Украины Владимирy Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.

Посол в ЕС обменялся серией текстовых сообщений с Уильямом Тейлором, поверенным в делах США в украинской столице, которые стали центральными в вопросе о том, использовал ли Трамп задержку помощи как рычаг, чтобы подтолкнуть Зеленского расследовать деятельность Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской газовой компании.

"Я считаю, что это безумие - задерживать помощь в сфере безопасности из-за помощи в политической кампании", - сказал Тейлор в сообщении Сондленду.

"Президент высказался четко, что не будет никаких quid pro quo", - ответил Сондленд текстом после разговора с Трампом. Quid pro quo - латинский термин, означающий "услуга за услугу".

Сондленд должен был свидетельствовать перед комитетами Палаты представителей на прошлой неделе, но Государственный департамент не позволил ему явиться.

Комитеты в свою очередь выписали повестку, а адвокаты Сондленда сказали, что он будет давать показания.

По данным источников, в своих показаниях Сондленд намерен сказать, что он не знал о том, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Байден-младший, означает расследование против Байден.

Посол также хочет убедить конгрессменов в том, что он думал, что расследование якобы вмешательства Украины в выборы в США 2016 года (которого также требовал Трамп) касается взлома компьютерных серверов Демократического национального комитета.

Опровергнутая теория заговора утверждает, что американская фирма по вопросам кибербезопасности сфабриковала отчет, в котором обвиняет Россию, и что серверы были перенесены в Украину. Американское разведывательное сообщество сделало вывод, что Россия взломала серверы в рамках кампании в поддержку Трампа в 2016 году, но это было подтверждено в отчете двухпартийного комитета по разведке Сената на прошлой неделе.

Из сообщений видно, что Сондленд знал, что Зеленского просят согласиться на расследование как условие встречи в Белом доме с Трампом. Зеленский заявил, что не испытывал давления по этому вопросу.