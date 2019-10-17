Румынку Ковеши назначили главой новой прокуратуры ЕС

Европейский парламент завершил все формальные процедуры по утверждению румынки Лауры Ковеши в должности главного прокурора ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Европарламента.

Назначение Ковеши было официально одобрено президентом Европарламента Давидом Сассоли и руководителями политических групп парламента 16 октября, что является завершающим шагом в процессе назначения.

Ковеши в 2020 году возглавит новую Европейскую прокуратуру (EPPO), которая будет расследовать финансовые преступления в ЕС, такие как трансграничное мошенничество с НДС, отмывание денег и коррупция.

Сейчас только национальные органы власти могут расследовать и привлекать к уголовной ответственности за мошенничество со средствами ЕС, но их полномочия останавливаются на национальных границах.

Пока 22 страны ЕС присоединились к новой прокуратуре. Швеция, Венгрия, Польша, Ирландия и Дания могут присоединиться в любое время.

Европейская прокуратура будет расположена в Люксембурге вместе с главным прокурором и прокурорами из всех стран-участниц. Ожидается, что она начнет работать в конце 2020 года.

Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора. Ее соперник француз Жан-Франсуа Бонер вышел из конкурса из-за того, что должен быть назначен на другую должность во Франции.

Ранее Совет ЕС поддерживал кандидатуру Бонера, тогда как Европарламент высказался за назначение Ковеши.

Назначение Ковеши пытался заблокировать румынское правительство, в прошлом году они уже добились ее отставки с должности председателя антикоррупционного управления.

Ковеши положительно оценивают в Брюсселе за ее усилия по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.