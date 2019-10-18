Посол Турции: военная операция в Сирии – не вторжение, а самооборона

Турция рассматривает свою военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии как самооборону против вооруженных групп, в частности курдских, которые Анкара считает террористическими.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере.

"На самом деле - нет, вторжения не было. Мы не оккупировали Сирию. Мы не вторглись в Сирию. Мы не уничтожаем курдов. И мы не проводим никакой "демографической перепланировки", - сказал Гюльдере.

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По его словам, операция Турции имеет противоположные задачи: обеспечить безопасность на другой стороне границы, "в Сирии, где террористы создали, по сути, "полугосударства", к тому же, хорошо вооруженные".

"В 2017 году мы провели в Сирии операцию "Щит Евфрата", в 2018-м - "Оливковая ветвь". Тогда мы гарантировали безопасность на площади 40 тыс. кв. км. В результате туда из Турции вернулись более 340 тысяч беженцев. Еще раз - 340 тысяч человек! Это в сотни раз больше, чем приняли некоторые другие государства", - сказал он.

Гюльдере заявил, что по уставу ООН каждое государство имеет право на самооборону, и для Турции это - самооборона.

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"Тем более что по ту сторону границы, в Сирии, нет легитимной государственной власти. Еще одно основание для наших действия - так называемое "Аданское соглашение" от 1997 года между Турцией и Сирией, которое, по сути, позволяет нам противодействовать угрозам безопасности по ту сторону границы, если Сирия не способна это сделать", - сказал он.

Следует отметить, что такое прочтение соглашения – достаточно смелое, Аданское соглашение не содержит разрешения проводить военные операции на территории соседа, однако ряд государств действительно рассматривают этот документ как один из инструментов вывода Сирии из кризиса.

Полный текст интервью: "Посол Турции: Зеленский сказал нам "казан-казан", и это – главная идея нашего сотрудничества с Украиной".