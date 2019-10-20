В Чехии в ДТП попал украинский микроавтобус, есть пострадавшие

Десять человек пострадали в результате аварии микроавтобуса в чешском районе Вышков вблизи села Несовице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Denik.

Авария произошла в воскресенье, вскоре после 4 утра. У автобуса был украинский регистрационный номер.

В микроавтобусе ехали двенадцать человек. Десять из них получили ранения - семь мужчин и три женщины.

Одна из пассажирок микроавтобуса получила серьезные травмы и была перевезена спасателями для экстренного приема в университетскую больницу в Богунице, Брно.

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"Один из мужчин получил травмы средней тяжести. Другие пассажиры покинули место аварии с незначительными травмами", - сообщила пресс-секретарь экстренных служб Барбора Труксова.

"50-летний водитель фургона сказал, что, вероятно, уснул за рулем ", - сказал представитель полиции Богумил Малашек о дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщалось, в Венгрии произошло ДТП при участии микроавтобуса, в котором ехали украинцы, десять человек пострадали.