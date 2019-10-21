У Раді Європи оцінять проєкт розділення посад мера Києва і голови КМДА

Бюро Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи відвідає Київ з метою вивчення відповідності Європейській хартії місцевого самоврядування законодавчих ініціатив із розділення посад міського голови української столиці і голови КМДА.

Про це заявив генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад РЄ Андреас Кіфер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні, як ми розуміємо, у Верховній Раді є декілька законодавчих пропозицій щодо змін закону про столицю. Бюро зараз вивчає це питання та готове відвідати Україну із політичною місією високого рівня з метою обговорення питання з усіма причетними сторонами", - сказав генсек.

Він зазначив, що міський голова Києва, голова Київської міської державної адміністрації та голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до Конгресу із листом, у якому розкритикував законодавчі ініціативи щодо зміни порядку урядування в українській столиці.

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Генсек наголосив, що усі реформи у цій сфері повинні відбуватися згідно з положеннями та принципами Європейської хартії місцевого самоврядування.

Кіфер нагадав, що відповідно до хартії, найбільша відповідальність та повноваження в органах місцевої влади, зокрема в містах та областях, повинні належати демократично обраним представникам.

"Органи державної влади повинні забезпечити можливість урядування на місцевому рівні саме обраним особам. Звичайно, за необхідним законодавчим контролем національного уряду та за принципами прозорості", - підкреслив високопосадовець Ради Європи.

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Він повідомив, що візит бюро Конгресу регіональних і місцевих влад РЄ до Києва може відбутися наприкінці цього або на початку наступного року.

Нагадаємо, ВРУ у першому читанні ухвалила проєкт закону "Про столицю – місто-герой Київ". Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду.