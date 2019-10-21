В Совете Европы оценят проект разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА

Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы посетит Киев с целью изучения соответствия Европейской хартии местного самоуправления законодательных инициатив по разделению должностей мэра украинской столицы и главы КГГА.

Об этом заявил генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей СЕ Андреас Кифер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

"На сегодня, как мы понимаем, в Верховной раде есть несколько законодательных предложений по изменению закона о столице. Бюро сейчас изучает этот вопрос и готово посетить Украину с политической миссией высокого уровня с целью обсуждения вопроса со всеми причастными сторонами", - сказал генсек.

Он отметил, что мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации и председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился к Конгрессу с письмом, в котором раскритиковал законодательные инициативы по изменению порядка управления в украинской столице.

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Генсек подчеркнул, что все реформы в этой сфере должны происходить в соответствии с положениями и принципами Европейской хартии местного самоуправления.

Кифер напомнил, что согласно хартии, наибольшая ответственность и полномочия в органах местной власти, в частности в городах и областях, должны принадлежать демократически избранным представителям.

"Органы государственной власти должны обеспечить возможность управления на местном уровне именно избранным лицам. Конечно, по необходимым законодательным контролем национального правительства и принципами прозрачности", - подчеркнул чиновник Совета Европы.

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Он сообщил, что визит бюро Конгресса региональных и местных властей СЕ в Киев может состояться в конце этого или начале следующего года.

Напомним, ВРУ в первом чтении приняла проект закона "О столице - городе-герое Киеве". Документ предусматривает, что Киевскую городскую государственную администрацию возглавляет председатель, который назначается на должность и освобождается президентом по представлению правительства.