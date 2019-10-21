В Берлине не исключают короткой, технической отсрочки Brexit

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил короткой отсрочки выхода Британии из ЕС для принятия необходимого законодательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я надеюсь, что нижняя палата британского парламента, проявив необходимую ответственность, сможет принять решение по этому вопросу сегодня, и на основе этого решения мы сможем добиться упорядоченного Brexit", - сказал Маас в Берлине.

"Если у Британии возникнут проблемы с ратификацией, я бы не исключил, что может быть короткая техническая отсрочка", - добавил он.

По его словам, если большинство в британском парламенте не поддержит соглашение, то после того ЕС должен принять решение о возможности более длительной отсрочки.

"На данный момент я не думаю, что разумно или уместно рассуждать об этом", - отметил Маас.

Как известно, голосование за соглашение в парламенте Великобритании должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.