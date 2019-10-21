Партія Меркель: уряд Угорщини повинен вирішити, чи залишати ЄС

Уряд Угорщини повинен вирішити, чи "грає в команді", чи хоче залишити Євросоюз, заявив Йоганн Вадефул, заступник лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Index.

"Угорщина повинна навчитися грати командно. Угорщина повинна вирішити, чи хоче вона бути реальним членом ЄС, а не просто приймати фінансову підтримку ЄС, і сприяти тому, щоб ЄС був сильним", - сказав Вадефул.

Вадефул заявив, що угорський уряд деякий час блокував осуд з боку ЄС турецького наступу на курдів. За словами заступника голови ХДС, ця поведінка угорців була помітна протягом усього часу.

"Зараз Угорщина має чітко позиціонувати себе, грає в команді, чи вирішує залишити Євросоюз", - зазначив політик.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто раніше визнав, що наклав вето на засудження дій Анкари з боку ЄС. Переговори тривали, і коли ситуація погіршилася, нарешті була зроблена спільна заява, але угорці лише погодилися із заявою на рівні верховного представника ЄС із закордонних справ.

Він сказав, що операція Туреччини на північному заході Сирії запобігає появі сотень тисяч чи навіть мільйонів нелегальних іммігрантів на південному кордоні Угорщини.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Туреччина домовились про припинення вогню в Сирії. Турецька сторона призупинила операцію, щоб дозволити вийти курдським силам із постраждалих районів у безпечну зону.