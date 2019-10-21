Партия Меркель: правительство Венгрии должен решить, покидать ли ЕС

Правительство Венгрии должно решить, "играет ли оно в команде" или хочет оставить Евросоюз, заявил Иоганн Вадефул, заместитель лидера Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Index.

"Венгрия должна научиться играть командно. Венгрия должна решить, хочет ли она быть реальным членом ЕС, а не просто принимать финансовую поддержку ЕС, и способствовать тому, чтобы ЕС был сильным", - сказал Вадефул.

Вадефул заявил, что венгерское правительство некоторое время блокировало осуждение со стороны ЕС турецкого наступления на курдов. По словам заместителя председателя ХДС, это поведение венгров было заметно на протяжении всего времени.

"Сейчас Венгрия должна четко позиционировать себя, играет ли она в команде или решает оставить Евросоюз", - отметил политик.

Министр иностранных дел Петер Сийярто ранее признал, что наложил вето на осуждение действий Анкары со стороны ЕС. Переговоры продолжались, и когда ситуация ухудшилась, наконец было сделано совместное заявление, но венгры только согласились с заявлением на уровне верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Он сказал, что операция Турции на северо-западе Сирии предотвращает появление сотен тысяч или даже миллионов нелегальных иммигрантов на южной границе Венгрии.

Напомним, Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановила операцию, чтобы позволить выйти курдским силам из пострадавших районов в безопасную зону.