Кулеба: нова влада рухатиме Україну на Захід

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба впевнений, що нова влада збереже курс зближення України із Заходом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба повідомив у своєму Twitter, відповідаючи на запитання своїх підписників.

На запитання, чи існує ризик, що нова влада заявить про несвоєчасність курсу на ЄС і НАТО, Кулеба відповів: "Я не тільки вірю, я і знаю, що курс на євроатлантичну інтеграцію збережеться".

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"В українському суспільстві і українській владі є достатня кількість людей, які не скажуть фразу "не на часі", на яку ви посилаєтеся. Ми будемо рухати Україну на Захід", - додав віцепрем'єр.

Кулеба також додав, що нова Рада ухвалила 15 євроінтеграційних законів, "які до цього роками гальмували схемщики".

Раніше в інтерв’ю ЄвроПравді Кулеба висловив упевненість, що ЄС неминуче ухвалить рішення про членство України у блоці.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".