Кулеба: новая власть будет двигать Украину на Запад

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверен, что новая власть сохранит курс сближения Украины с Западом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сообщил в своем Twitter, отвечая на вопросы своих подписчиков.

На вопрос, существует ли риск, что новая власть заявит о несвоевременности курса на ЕС и НАТО, Кулеба ответил: "Я не только верю, я знаю, что курс евроатлантической интеграции сохранится".

"В украинском обществе и украинской власти есть достаточное количество людей, которые не скажут фразу "не время", на которую вы ссылаетесь. Мы будем двигать Украину на Запад", - добавил вице-премьер.

Кулеба также добавил, что новая Рада приняла 15 евроинтеграционных законов, "которые до этого годами тормозили схемщики".

Ранее в интервью ЕвроПравде Кулеба выразил уверенность, что ЕС неизбежно примет решение о членстве Украины в блоке.

Подробнее читайте в интервью: "Дмитрий Кулеба: Я вижу, что нужно сделать, чтобы ЕС согласился на наше членство".