ЕС предупредил Белград о соглашении о свободной торговле с ЕАЭС

Еврокомиссия внимательно следит за переговорами о соглашении о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом и рассчитывает, что Белград приведет свои действия в соответствие с внешней политикой ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии EURACTIV сообщила пресс-секретарь ЕС по внешнеполитическим вопросам Майя Косьянчич.

"От Сербии ожидается, что она постепенно перейдет к соответствию общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Мы внимательно следим за ситуацией и обсуждаем эти вопросы во время наших регулярных политических и торговых диалогов с сербскими властями", - сказала она.

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Во время визита в Белград 19 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Белград подпишут 25 октября соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Косьянчич сказала, что до вступления в ЕС Сербия может заключать соглашения с другими странами или организациями.

"В контексте переговоров о вступлении в ЕС Сербия обязалась отказаться от всех двусторонних соглашений о свободной торговле в день своего вступления. Отказ Сербии от торговых соглашений с третьими сторонами - это не новое условие, а общее правило, которое применяется ко всем странам-кандидатам, которые готовы вступить в ЕС", - сказал она.

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Она добавила, что ЕС остается важнейшим торговым партнером Сербии. Торговля между ними составляет 63% от общего объема торговли Сербии с очень хорошей динамикой роста.

"Торговля с Россией составляет менее 10% от всей торговли Сербии. Кроме того, европейские инвестиции в Сербии более чем в 10 раз превышают российские", - сказала пресс-секретарь.