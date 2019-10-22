Кремль: подготовка "нормандского" саммита приостановлена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к организации саммита в "нормандском формате" фактически приостановилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Подготовка пока не может быть проведена, поскольку требования одной из сторон постоянно меняются", - заявил представитель Кремля. Он не уточнил, какую сторону имеет в виду.

"Когда одна из сторон заявляет о наличии каких-то новых подходов, "нормандский формат" испытывает определенные трудности, чтобы должным образом подготовить такой саммит", - сказал представитель Кремля.

Как заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращении огня.

Ранее Пристайко сообщил, что советники лидеров Украины, Германии, Франции и России уже согласовали итоговый документ "нормандской встречи".