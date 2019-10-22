Наїзд на пішоходів в Осло: двом затриманим висунули звинувачення

Поліція Норвегії затримала двох людей, яких вважають причетними до наїзду на пішоходів у викраденому автомобілі швидкої допомоги в Осло.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Викрадача автомобіля звинувачують у замаху на вбивство. Його затримали на місці злочину, він отримав кульове поранення. Прес-секретар поліції заявив, що чоловікові 32 роки, інших деталей поки немає.

За свідченнями очевидців, чоловік був озброєний вогнепальною зброєю.

За даними телеканалу NRK, затриманий є колишнім співробітником поліції. Раніше його неодноразово засуджували за погрози, незаконне використання зброї, наркотиків та крадіжки.

Повідомляється, що чоловік мав зв'язки з нацистською організацією "Північний рух опору". Він не був її членом, але активно поширював пропаганду.

Неподалік місця злочину в торговому центрі поліція також затримала 25-річну жінку, їй інкримінується незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Мотив нападу поки не встановлений, хоча поліція розслідує можливі зв’язки з крайньо правими екстремістами.

Поліція каже, що чоловік вкрав машину швидкої допомоги у вівторок вдень та в’їхав у пішоходів. Травми отримали троє людей, в тому числі двоє семимісячних близнюків.