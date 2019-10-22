Наезд на пешеходов в Осло: двум задержанным предъявлено обвинение

Полиция Норвегии задержала двух людей, которых считают причастными к наезду на пешеходов в угнанном автомобиле скорой помощи в Осло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Угонщика автомобиля обвиняют в покушении на убийство. Его задержали на месте преступления, он получил пулевое ранение. Пресс-секретарь полиции заявил, что мужчине 32 года, других деталей пока нет.

По свидетельствам очевидцев, мужчина был вооружен огнестрельным оружием.

По данным телеканала NRK, задержанный является бывшим сотрудником полиции. Ранее его неоднократно судили за угрозы, незаконное использование оружия, наркотиков и кражи.

Сообщается, что мужчина имел связи с нацистской организацией "Северный движение сопротивления". Он не был ее членом, но активно распространял пропаганду.

Неподалеку от места преступления в торговом центре полиция также задержала 25-летнюю женщину, ей инкриминируется незаконное хранение огнестрельного оружия.

Мотив нападения пока не установлен, хотя полиция расследует возможные связи с крайне правыми экстремистами.

Полиция говорит, что человек украл машину скорой помощи во вторник днем ​​и въехал в пешеходов. Травмы получили три человека, в том числе двое семимесячных близнецов.