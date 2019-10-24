Премьер Британии хочет досрочные выборы 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов дать депутатам больше времени для обсуждения соглашения о Brexit, но только если они согласятся на досрочные выборы 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Джонсон сказал, что ожидает, что ЕС согласится на отсрочку Brexit, однако, по его словам, он этого не хотел бы.

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Он призвал лейбористов поддержать проведение выборов во время голосования в парламенте, которое он планирует провести на следующей неделе.

Ожидается, что ЕС вынесет свой вердикт об отсрочке даты выхода Британии из ЕС в пятницу.

Если ЕС позволит отложить Brexit до конца ноября, Джонсон снова попытается провести сделку с Евросоюзом через парламент, пишет BBC.

Если же Брюссель согласится на длинную отсрочку до конца января, Джонсон проведет голосование в Палате общин о проведении выборов 12 декабря.

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"Мы будем ежедневно проводить кампанию за освобождение народа этой страны от подчинения парламенту, польза от которого исчерпана", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если лейбористы откажутся поддержать проведение выборов.

Выход Великобритании должен состояться 31 октября, но ЕС еще предстоит решить, как ответить на запрос премьер-министра Бориса Джонсона об отсрочке, чтобы избежать сценария без соглашения.

Напомним, Палата общин британского парламента предварительно одобрила соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

Накануне перед голосованием Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.