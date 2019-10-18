Туск розповів, коли ЄС повернеться до питання членства Албанії і Північної Македонії

Євросоюз повернеться до розгляду рішення щодо початку переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії до ЄС наступного року, перед самітом ЄС-Західні Балкани у травні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції в Брюсселі за підсумком саміту лідерів ЄС заявив глава Євроради Дональд Туск.

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Він зазначив, що переважна більшість країн-членів підтримали початок переговорів з обома країнами, однак для цього рішення потрібна згода всіх країн-членів.

"Тому ЄС повернеться до цього питання перед самітом у Загребі 2020 року", - повідомив Туск.

"Північна Македонія і Албанія не винні у цьому. Звіти Єврокомісії підтвердили: обидві країни зробили те, про що їх просили… Обидві країни мають право почати переговори з ЄС вже сьогодні. Вони готові. На жаль, декілька країн членів не готові", - додав він, зазначивши, що на його особисту думку це рішення є помилкою.

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Нагадаємо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією – єврокомісар попереджає про ризики серйозних наслідків для регіону Західних Балкан.

Франція, а також Данія та Нідерланди опираються відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

Париж каже, що перед Євросоюзом зараз занадто багато викликів, аби дозволити приєднання цих двох балканських держав. Серед викликів - запланований Brexit, зростання Китаю, російська загроза та міграція. Франція хоче, щоб Єврокомісія глибоко реформувала спосіб ведення переговорів про приєднання.