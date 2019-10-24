Президент Сербии: Балканам следует больше думать о себе после отказа ЕС
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после отказа ЕС открывать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией регион больше не может полагаться только на своих западных соседей.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times.
Во время последнего саммита ЕС Франция, Дания и Нидерланды заблокировали переговоры о расширении с двумя балканскими странами. Высокопоставленные чиновники ЕС в Брюсселе назвали это решение исторической ошибкой.
Несмотря на усилия и реформы, которые осуществили Албания и Северная Македония, это решение дало понять региону, что "не все зависит от нас", сказал Вучич.
"Нам нужно заботиться о себе. Это единственный способ, это единственный подход. Все остальное было бы очень безответственным", - сказал Вучич.
Его комментарии усиливают опасения, что ЕС может потерять влияние на Балканах после того, как лидеры блока не смогли договориться о переговорах с Скопье и Тираной.
Вучич сказал, что отказ ЕС открывать переговоры подтверждает правильность его политики налаживания более тесные связи с Китаем и Россией. Белград готов в пятницу подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом - таможенным союзом, ориентированным на Москву.
Вучич сказал, что Балканам следует сделать больше, чтобы укрепить региональное сотрудничество.
"Мы не можем зависеть от следующего решения Европейского совета, или от того, будет ли решение правительства Нидерландов в тот или иной способ, или правительство Дании сделает что-то иначе, чем мы ожидали", - сказал он, имея в виду страны, которые присоединились к Парижу вопреки рекомендациям Брюсселя открыть переговоры о присоединении.