Президент Сербии: Балканам следует больше думать о себе после отказа ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после отказа ЕС открывать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией регион больше не может полагаться только на своих западных соседей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times.

Во время последнего саммита ЕС Франция, Дания и Нидерланды заблокировали переговоры о расширении с двумя балканскими странами. Высокопоставленные чиновники ЕС в Брюсселе назвали это решение исторической ошибкой.

Несмотря на усилия и реформы, которые осуществили Албания и Северная Македония, это решение дало понять региону, что "не все зависит от нас", сказал Вучич.

"Нам нужно заботиться о себе. Это единственный способ, это единственный подход. Все остальное было бы очень безответственным", - сказал Вучич.

Его комментарии усиливают опасения, что ЕС может потерять влияние на Балканах после того, как лидеры блока не смогли договориться о переговорах с Скопье и Тираной.

Вучич сказал, что отказ ЕС открывать переговоры подтверждает правильность его политики налаживания более тесные связи с Китаем и Россией. Белград готов в пятницу подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом - таможенным союзом, ориентированным на Москву.

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Вучич сказал, что Балканам следует сделать больше, чтобы укрепить региональное сотрудничество.

"Мы не можем зависеть от следующего решения Европейского совета, или от того, будет ли решение правительства Нидерландов в тот или иной способ, или правительство Дании сделает что-то иначе, чем мы ожидали", - сказал он, имея в виду страны, которые присоединились к Парижу вопреки рекомендациям Брюсселя открыть переговоры о присоединении.