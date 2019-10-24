Генсек НАТО намекнул, что он не против военной договоренности Турции с РФ по Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ставит сирийскую договоренность между членом Альянса Турцией и противником НАТО Россией в перечень решений, заслуживающих положительной оценки со стороны Альянса.

Это следует из его ответа на вопрос на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на несколько вопросов по этому поводу в течение дня он ни разу не высказал замечаний по такого сотрудничества - хотя и избегал говорить о нем предметно.

Как известно, в последнее время были достигнуты две договоренности по Сирии: 17 октября США и Турция согласовали "перемирие" в операции Турции против сирийских курдов, а 23 октября Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии, что позволило преимущественно прекратить военные действия.

Йенс Столтенберг, хотя и не стал ссылаться именно на "русскую" соглашение, заявил о поддержке НАТО ряда достигнутых договоренностей.

"То, что мы видели в последние дни, начиная с договоренности США и Турции, позволило снизить уровень насилия. И поэтому я это приветствую", - заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать договоренность с участием РФ.

Также он положил на все присутствующие в Сирии военные соединения общей ответственности за контроль над боевиками "Исламского государства", многие из которых находятся в тюрьмах на севере Сирии.

"Войска, что есть на месте, происходящих из разных стран, должны нести ответственность за то, чтобы эти боевики не могли убежать", - добавил он.

Столтенберг также отметил, что не все детали сирийской операции Турции имеют единодушную поддержку членов альянса, но "есть общее согласие, что в Турции есть легитимные основания для безопасности беспокойств (которые стали основанием для интервенции турецких войск - ЕП)".

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