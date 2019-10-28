Германия надеется, что Лондон продуктивно использует отсрочку Brexit

Правительство Германии приветствовало решение об отсрочке выхода Британии из ЕС и выразило надежду, что Лондон продуктивно использует это время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Федеральное правительство поддерживает это решение", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в понедельник в Берлине.

Ранее 27 стран ЕС проголосовали за то, чтобы предложить Британии отсрочку выхода до 31 января 2020 года.

Это было "хорошее решение" , сказал Зайберт. "Сейчас мяч находится на поле Британии. Теперь важно, чтобы дополнительное время было использовано продуктивно", - отметил представитель немецкого правительства.

ЕС уже дважды соглашался отложить дату Brexit.

Как известно, Палата общин британского парламента сегодня будет голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Британия должна была выйти с ЕС в четверг, но ни Лондон, ни Брюссель не хотят допускать "жесткого" Brexit - выхода страны без утвержденного соглашения.