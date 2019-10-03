В Брюсселе отклонили новые предложения Великобритании по Brexit - Reuters

В Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дипломаты и чиновники говорят, что предложение, выдвинутое в среду британским премьер-министром Борисом Джонсоном, должно быть пересмотрено, поскольку в этом виде оно не приведет к соглашению о Brexit.

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ЕС сначала официально заявил, что проанализирует план Джонсона, и что план имеет определенные проблемные моменты. Но дипломаты и чиновники ЕС, имеющие дело с Brexit, дали понять, что они считают предложения не более чем отправной точкой для новых переговоров.

"Оно (предложение) не содержит хорошего решения для таможни. И оно устанавливает жесткую границу на острове Ирландия", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

"Это нужно в корне переделать", - сказал дипломат ЕС, отметив, что осталось мало времени до саммита лидеров ЕС по Brexit, который состоится через две недели.

Группа Европейского парламента по вопросам Brexit (BSG) встретилась в среду с переговорщиком по вопросам Brexit Европейской комиссии Мишелем Барнье, чтобы обсудить британское предложение.

"Первоначальная реакция BSG заключалась в том, что эти предложения не могут стать основой для соглашения, на которое парламент может дать согласие до конца месяца", - говорится в проекте заявления группы, которое видело агентство Reuters.