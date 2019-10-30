Сийярто похвастался россиянам блокадой решения НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Daily News Hungary, об этом во время Евразийского форума в Будапеште в среду заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

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По его словам, Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявления, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. Несколько предложений, по его словам, базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Впрочем, сказал Сийярто, поскольку эти предложения были отклонены, "у нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", добавил Сийярто.

Министр сказал, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров", которые живут на Западе Украины.

Сийярто добавил, что "лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, по его словам, заявление должно содержать положение о "восстановлении этих прав".

Как известно, 30-31 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса.

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Добавим, 30 октября в Будапешт с визитом прибудет президент России Владимир Путин. У него запланирована двусторонняя встреча с премьером Орбаном.

Кроме того, в эти дни в венгерской столице проходят большие двусторонние венгерско-российские консультации на высшем уровне и Евразийский форум, во время которого министр и сообщил новость о блокировании проукраинского решения Альянса.